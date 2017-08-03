الشركة العامة للكهرباء توقع اتفاقاً مع شركة سيمنس الألمانية لتوفير الكهرباء في ليبيا.

طرابلس 3 اغسطس 2017 (وال)- وقعت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخمبس اتفاقاً مع شركة سيمنس الألمانية لحلحلة مشاكل الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية في ليبيا . وقع الاتفاق رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء " عبد المجيد حمزة " ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس " آي إدجي " الالمانية " جو كايسر " حضر توقيع الاتفاق وزير الخارجية السيد " محمد سيالة " ووزير الخارجية الألماني " غبرييل زيغ مات " . وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لوزارة خارجية بحكومة الوفاق الوطني . وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ، إنه في إطار المساعي الجادة لإيجاد حل جذري لمشكلة الطاقة وانقطاع الكهرباء على المدن الليبية وتقديم الخدمة المواطن الليبي ، وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ترعى اتفاقية تعاون بين الشركة العامة للكهرباء وشركة سيمنس الألمانية بمدينة ميونيخ الألمانية ، بحضور وزير خارجية بحكومة الوفاق الوطني و وزير الخارجية الألماني " غبرييل زيغ مات " لتوفير الطاقة الكهربائية في ليبيا . ... وال ...