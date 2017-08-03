النشرة الاحوال الجوية المتوقع ليوم الخميس 3 اغسطس .

طرابلس 3 اغسطس 2017 (وال)-النشرة الجوية المتوقعة خلال اليوم الخميس وفقا للنشرة الصادرة عن إدارت التنبؤات بالمكتب الوطني للارصاد الجوية. -------------------- ملخص عام :تبقى درجات الحرارة معتدلة مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل بينما تكون مرتفعة على باقى المناطق. -------------------- -رأس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة -جبل نفوسة. السماء صافية واحتمال ظهور شبورة مائية وتكون الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مصراته والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-33)درجة مئوية على الساحل ومابين (34-38)درجة مئوية على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف يوم السبت. - بن جواد-سهل بنغازي حتى امساعد-جالو-مراده. السماء صافية إلى قليلة السحب واحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بنغازي وبعض المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط احيانا يوم الغد على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (29-33) درجة مئوية على الساحل والمرتفعات الجبلية ومابين (35-38) درجة على باقي المناطق. - الجفرة -سبها-غات -غدامس-الحمادة. السماء صافية إلى ظهور السحب المتوسطة من حين لاخر على غات والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-42)درجة مئوية. - الكفرة -تازربو-السرير. السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارةالقصوى تتراوح مابين (38-40)درجة مئوية ...(وال)...