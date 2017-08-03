فريق أمال النصر يتفوق على فريق أمال الأهلي بنغازي .

بنغازى 3/8/2017م ( وال )- ترشح فريق النصر لأمال كرة القدم إلى نهائي بطولة دوري كأس الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي بعد فوزه على أمال الأهلي بنغازي بهدفين مقابل هدف واحد بقيادة المدرب مرعي الرملي في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضى على ارضية ملعب شهداء بنينا وينتظر مباراة فريقي أمال النجمة والهلال لمقابلته في النهائي. أنتهى الشوط الأول وفريق أمال النصرمتأخر بهدف دون مقابل (ركلة جزاء) وفي الشوط الثاني سجل جهاد الجهاني هدف النصر الأول محققاً التعادل على أثر تسديدة من اللاعب محمد الحضيري (براعم) اصطدمت بالدفاع وارتدت ليلتقطها الجهاني ويسجل هدفه . وما لبث المهاجم جمال البركي فى تسجيل الهدف الثاني ليتقدم النصر بهدفين مقابل هدف واحد وحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة التي شهدت اقحام لاعبي البراعم محمد الحضيري ومختار الفقي كما شهدت حضوراً مميزاً للجمهور النصراوي . وبهذا الفوز المستحق يرفع فريق أمال النصر رصيده إلى 21 نقطة من 7 مباريات فاز فيها على كل من : (*) فريق أمال الوحدة (بنغازي) بـ 7 أهدف نظيفة (*) فريق الطيران بـ 6 أهداف مقابل لا شيء (*) فريق الهدف بـ 16 هدفاً نظيفة (*) فريق التحدي بـ 3 أهداف مقابل هدفين (*) فريق الحرية بـ 13 هدفاً مقابل هدفين (*) فريق بنغازي الجديدة بثمانية أهداف مقابل هدف ويحيد. (*) فريق الاهلي بنغازي بهدفين مقابل هدف وحيد . ....( وال)...