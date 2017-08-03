نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.

طرابلس 3 اغسطس 2017 (وال) نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ليبيا خلال هذا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * التحذير :ريح شرش قوي يوم الغد على ساحل درنة تصل سرعته إلى (25)عقدة. * الساحل من رأس أجدير إلى سرت: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.الريح شرش إلى براني يتحول هذه الليلة ويوم الغد إلى متغير الاتجاه سرعته مابين (05-10)عقدة.إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-0.75)متر, البحر هادئ إلى خفيف الموج. درجة حرارة سطح البحر(26)درجة مئوية. الرؤية جيدة إلى متوسطة وقد تكون ضعيفة في الصباح الباكر بسبب ظهور شبورة مائية أو ضباب خفيف. * الساحل من الخليج إلى طبرق: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ,الريح شرش على طول الساحل يتحول يوم الغد إلى غربي على ساحل شحات سرعته مابين (05-20) عقدة تصل يوم الغد إلى (25) عقدة على ساحل درنة وطبرق ,البحر هادئ إلى خفيف الموج يتراوح مابين (0.25-1.25)متر يصل إلى 1.75)متر على ساحل درنة وطبرق,درجة حرارة سطح البحر (27)درجة مئوية. ...(وال)...