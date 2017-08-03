نيكي ينخفض بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا بعد انحسار تأثير نتائج أبل .

طوكيو 3 أغسطس 2017 ( وال ) - انخفض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات يوم الخميس في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون لفترة وجيزة على بيع أسهم قطاع التكنولوجيا لجني الأرباح بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة بفضل الأرباح الفصلية القوية التي حققتها أبل. وأنهي المؤشر نيكي القياسي تعاملاته منخفضا 0.3 في المئة عند 20029.26 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز فوق مستوى 22 ألف نقطة خلال تعاملات ليل الأربعاء للمرة الأولى بدعم من مبيعات فصلية قوية لهواتف آيفون التي تصنعها أبل. لكن أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى مثل أبلايد ماتيريالز تراجعت في حين انخفض مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات 0.7 في المئة. وانخفضت أسهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 2.4 في المئة فيما تراجعت أسهم أدفانتست كورب 2.9 في المئة. لكن أسهم إيه.إن.إيه هولدنجز خالفت اتجاه السوق لترتفع 5.4 في المئة بعد أن قالت أكبر شركة طيران في اليابان من حيث الإيرادات إن ربحها التشغيلي في الربع الأول زاد 80 في المئة بسبب انتعاش النشاط على المسارات الدولية وكذلك بعد السيطرة على ذراعها للطيران المنخفض التكلفة بيتش أفيشن. واتسم رد فعل السوق بالهدوء إزاء التغيير الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء شينزو آبي اليوم في الوقت الذي يحاول فيه استعادة الدعم الشعبي بعد سلسلة من الفضائح. وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة دون تغيير يذكر ليستقر عند 1633.82 نقطة