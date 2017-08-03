تعديل وزاري واسع في اليابان يشمل وزيري الخارجية والدفاع .

طوكيو 3 اغسطس 2017 ( وال ) - اعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا اليوم الخميس ان رئيس الوزراء شينزو آبي أجرى تعديلا وزاريا واسعا أبقى فيه على وزراء الاقتصاد الرئيسيين لكنه غير وزيري الخارجية والدفاع. وأضاف سوجا الذي احتفظ أيضا بمنصبه في مؤتمر صحفي أن آبي أعاد تعيين تارو آسو وزيرا للمالية. وأعاد رئيس الوزراء أيضا تعيين آسو نائبا له ليحتفظ بالمنصبين اللذين يشغلهما منذ 2012. واستمر هيروشيجي سيكو كذلك في منصب وزير التجارة. كما عين آبي تارو كونو في منصب وزير الخارجية كما أعاد وزير الدفاع السابق إيتسونوري أونوديرا إلى المنصب. وفي الوقت الذي هوت فيه شعبية آبي إلى أقل من 30 بالمئة في بعض استطلاعات الرأي يأمل رئيس الوزراء في إنعاش حظوظه بالتعديل الوزاري.