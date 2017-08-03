إيران تقول عقوبات أمريكا تنتهك الاتفاق النووي وتتوعد بالرد .

لندن 3 اغسطس 2017 ( وال ) - قالت إيران إن العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تنتهك شروط اتفاقها النووي مع القوى العالمية وتعهدت برد "ملائم ومتناسب" عليها. وأفادت بإنها ستقدم شكوى إلى الهيئة المشرفة على اتفاق 2015 بشأن العقوبات التي أقرها الكونجرس الأسبوع الماضي بسبب تطويرها برنامجها الصاروخي وانتهاكات لحقوق الإنسان، وبموجب الاتفاق قبلت طهران قيودا على برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن "عباس عراقجي" نائب وزير الخارجية قوله في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "وقع انتهاك للاتفاق النووي من وجهة نظرنا وسنبدي رد فعل ملائما ومتناسبا مع هذا الأمر". وأضاف "هدف أمريكا الرئيسي من إقرار تلك العقوبات على إيران هو تدمير الاتفاق النووي وسوف نرد بذكاء شديد على هذا الإجراء". وقال "بالتأكيد لن نتصرف بطريقة توقعنا في شراك سياسات الحكومة الأمريكية وترامب". ووقع ترامب العقوبات الجديدة قبل يوم من مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في مراسم قبل أن يؤدي اليمين لولاية ثانية. ومن المرجح أن تزيد العقوبات جرأة منتقديه المتشددين الذين يقولون إن الاتفاق النووي نوع من الاستسلام. ...( وال ) ...