المخابرات الاسترالية تخفض مستوى التهديد لرحلات الطيران.

سيدني 3 اغسطس 2017 (وال) - اعلن رئيس وزراء استراليا مالكوم ترنبول اليوم الخميس ان مخابرات البلاد خفضت مستوى التهديد للطيران بعد إحباط مؤامرة مزعومة "تستلهم نهج متشددين إسلاميين" لإسقاط طائرة. وكانت السلطات قد ألقت القبض على أربعة رجال في مداهمات بعدد من ضواحي مدينة سيدني، أكبر مدينة استرالية، في مطلع الأسبوع واحتجزتهم دون توجيه اتهام بموجب صلاحيات خاصة تتعلق بمكافحة الإرهاب قبل أن تطلق سراح أحدهم. وشددت السلطات إجراءات الأمن في المطارات بعدما تسببت الاعتقالات في تأجيل بعض الرحلات. ولم يتضح ما إذا كانت الإجراءات الأمنية تستهدف إحباط تهديدات معلومة. وقال ترنبول للصحفيين في مدينة بيرث اليوم الخميس إن المخابرات الاسترالية رفعت مستوى التهديد للرحلات الجوية إلى "مرجح" بعد المؤامرة. وأضاف أنها خفضته الآن إلى "محتمل". وتابع "هذا لأنه تم إحباط المؤامرة واحتوائها". وقال إنه سيتم توجيه الاتهامات في الوقت المناسب دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل .