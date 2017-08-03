آليات الاحتلال تتوغل شرق خزاعة.

خان يونس 3- اغسطس -2017 ( وال ) - توغلت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال إلأسرائيلي، صباح اليوم الخميس، في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار وأعمال تجريف. وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " بأن ست آليات عسكرية إسرائيلية تضم أربع جرافات ودبابتين انطلقت من المواقع العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس، وتوغلت لنحو150 متراً في أراضي المواطنين الزراعية شرق خزاعة. وأشارت إلى أن الجرافات قامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار في المنطقة. وتتعمد آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول الى اعمالهم . ...( وال ) ..