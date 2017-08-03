اختتام مسابقة الاعلامي الصغير براديو تراغن .

تراغن 03 اغسطس 2017 ( وال ) - اختتمت مؤخرا مسابقة الاعلامي الصغير براديو تراغن اف ام برعاية مؤسسة الواحة للتنمية والتطوير . واستمرت المسابقة أكثر من شهر ونصف وبمشاركة أكثر من خمسين ممن تتراوح اعمارهم بين الحادية عشرة والخامسة عشر فازت فيها المتسابقة " عائشة راشد جبريل " بالتربيب الاول . وأقيم حفل حضره عدد من المسؤلين بالبلدية الى جانب اسر المشاركين في المسابقة . يشار إلى أن هذه المسابقة تنظم للموسم الثانى على التوالي تحت اشراف راديو تراغن اف ام التابع لمؤسسة الواحة للتنمية والتطوير . ...(وال)...