الرئيس البرازيلى يحصل على أصوات كافية فى البرلمان تمنع محاكمته بقضايا فساد.

برازيليا 3 أغسطس 2017 ( وال ) - أسقط النواب البرازيليون، أمس الأربعاء، اتهامات بالفساد ضد الرئيس ميشال تامر الذى تحيط به الفضائح، ما أدى إلى تجنيبه أن يكون الرئيس البرازيلى الثانى الذى تتم الإطاحة به من منصبه فى أقل من 12 شهرا. وذكرت تقارير أخبارية بالرغم من أن التصويت كان لا يزال مستمرا فى الكونجرس، إلا أن تامر تمكن من تأمين أكثر من ثلث الأصوات، سواء لصالحه أو بالامتناع عن التصويت، وذلك من أجل منع محاكمته، ولن تصبح النتيجة رسمية إلا بعد تصويت ثلثى النواب. ...( وال ) ...