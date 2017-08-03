للموقع قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين معظمهم من حي الطّور بالقدس المحتلة .

القدس3- اغسطس -2017 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم الخميس، عشرة مواطنين على الأقل، ثمانية منهم من حي جبل الزيتون الطور المُطل على القدس القديمة، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في القدس المحتلة. وقال مراسل وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " في القدس، إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم شارع المدارس في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت الشاب ساجد الغول بعد عملية تفتيش لمنزله، كما استدعت والدته للتحقيق. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خالد الباسطي من منزله بحارة باب حطة الملاصقة بالمسجد الاقصى في القدس القديمة. في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين من حي الطور . ...( وال ) ...