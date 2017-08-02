تأهل الهلال وأهلي طرابلس والاتحاد والشرطة لنصف نهائي بطولة ليبيا لكرة اليد .

طرابلس 02 أغسطس 2017 (وال) - تأهلت فرق الهلال وأهلي طرابلس والاتحاد والشرطة إلى الدور نصف النهائي في ختام الجولة الثالثة والأخيرة اليوم الأربعاء، ضمن نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد للموسم الرياضي 2016-2017، المقامة حاليا بقاعة الألعاب الرياضية بغريان. وجاء تأهل فريق الهلال بعد حصوله على المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق أهلي طرابلس الذي حل ثانيا بنفس الرصيد ، ضمن فرق المجموعة الأولى . وجاء تأهل فريق الاتحاد بعد حصوله على المركز الأول، وحصول فريق الشرطة على المركز الثاني ضمن فرق المجموعة الثانية. وسيواجه فريق الهلال فريق الشرطة، فيما سيواجه فريق الاتحاد فريق أهلي طرابلس في الدور نصف النهائي يوم الجمعة القادم. وتختتم نهائيات البطولة يوم السبت القادم بلقاء الخاسر مع الخاسر الساعة 17:00 مساء ، والفائز مع الفائز الساعة 19:00 مساء . ...(وال) ...