رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة برامج المنظمة للتعامل مع هذه القضية في ليبيا .

طرابلس 2 اغسطس 2017 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء بطرابلس مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام سوينج يرافقه وفد من مكتب المنظمة الإقليمي وذلك بحضور عدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية . واشاد سوينج خلال اللقاء بما تحقق من تطورات سياسية ايجابية منذ زيارته في شهر مارس الماضي ، مؤكدا ان زيارته لليبيا هي لمتابعة وتطوير الأداء فيما يخص مساعدتها في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية ومشكلة النازحين . من جانبه قال السراج إن الكثير من التطورات السياسية والأمنية الايجابية حدثت منذ لقائه بالسيد سوينغ وهي تطورات يمكن البناء عليها ، مؤكدا استمراره في بذل كل الجهد لايجاد حلول لحالة الانسداد التي تواجه البلاد على أكثر من صعيد . وتطرق السراج الى مشكلة الهجرة غير الشرعية ، مشيرا الى ان حكومة الوفاق تقدم بحسب الإمكانيات المتاحة الدعم الإنساني للمتواجدين على الأرض الليبية الى ان يتم إرجاعهم الى بلدانهم , وأكد ان كثيرا من هذه البلدان لا تتعاون بالشكل المطلوب ، مطالبا بمساهمة منظمة الهجرة في حل هذه المعضلة . مشيرا في هذا الصدد بدور دول الجوار في جنوب ليبيا التي تأتي عبر حدودها أفواج المهاجرين ، وأكد على ضرورة أن تكون هناك أسس واضحة للتعامل معها. وأوضح السراج ان ليبيا متضررة وهي ضحية لهذه الهجرة ، مستغربا من أن ينحصر الحديث عن الهجرة على ليبيا رغم أن أثارها السلبية تمس أوروبا كلها بشكل مباشر أو غير مباشر. وتطرقت المحادثات إلى الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية لهذه القضية ، حيث استعرض سوينج ما تتخذه المنظمة من إجراءات لترحيل المهاجرين ودعمهم لبداية حياة جديدة في بلدانهم الأصلية، مبديا امتنانه لمستوى التنسيق بين المنظمة والأجهزة الليبية ، وأشار إلى برنامج للمساعدة الإنسانية للعالقين في ليبيا في مراكز الإيواء المؤقتة. ..(وال)..