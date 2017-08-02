الإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية الأهلية للوقاية من المخدرات.

طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - تم اليوم الأربعاء بمنتدى تمكين المرأة والشباب بطرابلس الإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية الأهلية للوقاية من المخدرات.

وحضر الاجتماع التأسيسي المستشار الإعلامي بوزارة الداخلية ، رئيس اللجنة الوطنية الدكتور محمد عبد الرحمن الفيتوري ومسؤول مكتب الإعلام الأمني بالوزارة العقيد محمد الزوام ومدير إدارة الأزمات بمكتب وكيل الوزارة العقيد أحمد الطويبي وعدد من النشطاء الاجتماعيين والمهتمين والمختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وقد تم في الاجتماع التأسيسي للجنة مناقشة عدد من القضايا التي لها علاقة بآفة المخدرات وإبراز مخاطرها على المجتمع خاصة شريحة الشباب.

وأوضح الدكتور محمد الفيتوري أن تأسيس هذه اللجنة هو ونقلة جديدة في المواجهة مع المخدرات بعد فشل الجهود الرامية الى تطويق مشكلة المخدرات في ليبيا وغياب الاستراتيجية الوطنية وانعدام فرص العلاج والتأهيل والرعاية لشريحة المدمنين والمتعاطين في ظل عدم وجود مراكز للدعم النفسي والاجتماعي ومرصد وطني لمكافحة المخدرات.

وأشار الدكتور الفيتوري في تصريح لوكالة الانباء الليبية إلى أن هذه اللجنة سوف تأخذ على عاتقها مسؤولية ملف المخدرات في ليبيا ، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساند والتف حول هذه المبادرة الوطنية .

واعتبر أن حجم التحديات المتأتية من المخدرات يجعلها الخطر الأول على التنمية البشرية والاقتصادية وعلى الاسرة والمجتمع ، داعيا الجميع الى تحمل مسؤلياته المهنية والتخصصية في مواجهة خطر المخدرات.

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