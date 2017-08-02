رئيس المجلس الرئاسي لجكومة الوفاق يتسلم نسخة من مسودة الدستور .
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 20:01:00
طرابلس 2 اغسطس 2017 (وال)-تسلم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاربعاء رسميا نسخة من مسودة مشروع الدستور الليبي .\\n وقام بتسليم النسخة وفد من اعضاء الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور ضم السادة ، محمد التومي ،البدري الشريف ، ضو المنصوري ،سالم كشلاف ، ورانيا الصيد .\\nوعبر السيد السراج عن تقديره العالي للجهود التي بذلها اعضاء الهيئة للتغلب على ماواجهوه من صعاب وعراقيل في مرحلة تعد مصيرية في تاريخ ليبيا لينجزوا وثيقة ستكون القانون الاعلى للدولة اذا ما اقرها الشعب الليبي .\\nمن جانبهم عبر اعضاء الهيئة عن شكرهم وامتنانهم لاعلان السيد السراج عن ترحيب المجلس الرئاسي بمسودة الدستور فور صدورها .\\nواكد السيد السراج على ضرورة ان يتواصل اعضاء الهيئة التاسيسية مع مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة وفعاليات المجتمع المدني للتوضيح والعمل على انجاز قانون الاستفتاء في اقري وقت .\\n