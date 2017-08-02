رئيس المجلس الرئاسي لجكومة الوفاق يتسلم نسخة من مسودة الدستور .

طرابلس 2 اغسطس 2017 (وال)-تسلم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاربعاء رسميا نسخة من مسودة مشروع الدستور الليبي .\

وقام بتسليم النسخة وفد من اعضاء الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور ضم السادة ، محمد التومي ،البدري الشريف ، ضو المنصوري ،سالم كشلاف ، ورانيا الصيد .\

وعبر السيد السراج عن تقديره العالي للجهود التي بذلها اعضاء الهيئة للتغلب على ماواجهوه من صعاب وعراقيل في مرحلة تعد مصيرية في تاريخ ليبيا لينجزوا وثيقة ستكون القانون الاعلى للدولة اذا ما اقرها الشعب الليبي .\

من جانبهم عبر اعضاء الهيئة عن شكرهم وامتنانهم لاعلان السيد السراج عن ترحيب المجلس الرئاسي بمسودة الدستور فور صدورها .\

واكد السيد السراج على ضرورة ان يتواصل اعضاء الهيئة التاسيسية مع مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة وفعاليات المجتمع المدني للتوضيح والعمل على انجاز قانون الاستفتاء في اقري وقت .\

