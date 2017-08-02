حكومة الوفاق الوطني تستلم مقر السفارة الليبية في موسكو .
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 18:05:00
طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - اجرى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \"أحمد معيتيق \" ظهر اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي \"ميخائيل بوغدانوف\" .\nووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس - فقد رحب \" معيتيق \" باستلام حكومة الوفاق الوطني لمقر السفارة الليبية بالعاصمة الروسية موسكو، متمنياً لهم التوفيق والسداد .\nكما أشاد بالدعم الروسي لمبادرات حكومة الوفاق ودورها في في تقريب وجهات النظر، كما تمت مناقشة الخطوات الاجابية المبذولة في إطار توحيد المؤسسة العسكرية.\n\n\n...( وال )