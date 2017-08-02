حكومة الوفاق الوطني تستلم مقر السفارة الليبية في موسكو .

طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - اجرى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \"أحمد معيتيق \" ظهر اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي \"ميخائيل بوغدانوف\" .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس - فقد رحب \" معيتيق \" باستلام حكومة الوفاق الوطني لمقر السفارة الليبية بالعاصمة الروسية موسكو، متمنياً لهم التوفيق والسداد .

كما أشاد بالدعم الروسي لمبادرات حكومة الوفاق ودورها في في تقريب وجهات النظر، كما تمت مناقشة الخطوات الاجابية المبذولة في إطار توحيد المؤسسة العسكرية.





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