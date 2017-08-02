\" سيالة \" يلتقي باسطنبول وزير الخارجية الاردني .

طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" أمس وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية \" أيمن الصفدي \" وذلك على هامش الأجتماع الإستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي المنعقد بمدينة اسطنبول التركية . ووفقا للمكتب الاعلامي بوزارة الخارجية - فقد تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا و التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة .

كما بحث الجانبان أهمية تطوير العلاقات الليبية الأردنية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين الليبي و الأردني .



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