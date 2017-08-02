وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لرئيس المنظمة الدولية للهجرة: ليبيا دولة عبور وحل مشكلة الهجرة يكمن بدول المصدر .

طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) – اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني \" لطفي المغربي\" صباح اليوم الأربعاء مع رئيس المنظمة الدولية للهجرة \" وليم سوينغ \" والوفد المرافق له الذي بدأ زيارة لليبيا تستمر ليومين .

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة \" عادل شلتوت \" وعدد من المسئولين بالوزارة والوفد المرافق لــــ\" سوينغ \" استعراض آخر المستجدات في ليبيا ، والسبل الكفيلة بمعالجة موضوع الهجرة غير النظامية .

وأكد \" المغربي \" خلال اللقاء على أن حل مشكلة الهجرة يكمن بدول المصدر مشيرا بأن ليبيا تعاني من تبعات هذه الظاهرة .

وشدد \" المغربي \" في هذا الخصوص على أهمية التعاون والتنسيق الأمني بين دول الجوار - وخاصة في الجنوب -وليبيا من جهة ، والدول الأوروبية من جهة أخرى ، بالإضافة إلى المعالجة الاقتصادية لهذه الظاهرة والمتمثلة في إقامة المشاريع التنموية بدول المصدر ، مشيرا بأن ذلك سيحد من هذه الظاهرة التي تعانى منها ليبيا بالدرجة الأولى .

يشار بأن رئيس المنظمة الدولية للهجرة \" وليم سوينغ \" سيلتقي خلال هذه الزيارة التي تستمر ليومين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" إضافة إلى عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بهذا الملف .



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