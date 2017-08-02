وزير العمل والتأهيل يلتقي رئيس المنظمة الدولية للهجرة والوفد المرافق له .
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 16:59:00
\n \n طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة \nالوفاق الوطني \" المهدي الورضمي \" ظهر اليوم الاربعاء رئيس المنظمة \nالدولية للهجرة \" وليم سوينغ \" والوفد المرافق له وبحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية \" لطفي المغربي \"\n ورحب \" الورضمي \" في مستهل هذا اللقاء برئيس المنظمة والوفد المرافق له\n، مبديا امتنانه للتعاون المشترك بين الامم المتحددة وحكومة الوفاق لحلحة\nجميع الازمات السياسية والمالية وأزمة الهجرة غير الشرعية .\n وأوضح \" الورضمي \" ان ليبيا دولة ذات رقعة جغرافية واسعة وتحتاج \nتعاون دولي لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها \nوقال \" إن الارهاب يستخدم الهجرة كمصدر تمويل مادي وبشري لخططه ونشاطاته \n\" ، معبرا عن تعاطفه مع المهاجرين الذين يتطلعون الى الحصول على قوتهم \nومستقبل أكثر استقرار في اماكن غير التي كانوا بها \" .\n \n \n ...( وال )..