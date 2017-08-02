وزير العمل والتأهيل يلتقي رئيس المنظمة الدولية للهجرة والوفد المرافق له .





طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة

الوفاق الوطني \" المهدي الورضمي \" ظهر اليوم الاربعاء رئيس المنظمة

الدولية للهجرة \" وليم سوينغ \" والوفد المرافق له وبحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية \" لطفي المغربي \"

ورحب \" الورضمي \" في مستهل هذا اللقاء برئيس المنظمة والوفد المرافق له

، مبديا امتنانه للتعاون المشترك بين الامم المتحددة وحكومة الوفاق لحلحة

جميع الازمات السياسية والمالية وأزمة الهجرة غير الشرعية .

وأوضح \" الورضمي \" ان ليبيا دولة ذات رقعة جغرافية واسعة وتحتاج

تعاون دولي لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها

وقال \" إن الارهاب يستخدم الهجرة كمصدر تمويل مادي وبشري لخططه ونشاطاته

\" ، معبرا عن تعاطفه مع المهاجرين الذين يتطلعون الى الحصول على قوتهم

ومستقبل أكثر استقرار في اماكن غير التي كانوا بها \" .





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