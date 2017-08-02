وزير العمل يبحث مع عدد من الخبراء الإنجليز فرص تأهيل الشباب .
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 16:32:00
\n \n طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) -التقي وزير العمل والتأهيل المفوض \nبحكومة الوفاق الوطني \" المهدي الورضمي \" صباح اليوم الأربعاء بطرابلس \nعدداً من الخبراء والمختصين الإنجليز .\n وتم خلال اللقاء بحت آفاق التعاون بين ليبيا وبريطانيا في مجالات \nتحديث وتطوير منظومة الباحثين عن العمل وخاصة الفئة العمرية من18- 40 سنة\nوالتي تشمل خريجي الجامعات والمعاهد الليبية خلال السنوات الاخيرة وذلك \nمن خلال وضع قاعدة بيانات سليمة وشاملة للباحثين وحصر وتحديد احتياجات \nمختلف المؤسسات والهيئات من الايدي العاملة . \n كما تطرق اللقاء الي فرص اعادة تأهيل الشباب من خلال خلق فرص للتدريب \nورفع الكفاءة المهنية وخلق وظائف جاذبة للشباب لحمايتهم من مخاطر \nالانخراط في شبكات التهريب والمخدرات والتعاون والتنسيق في ذلك مع وزارتي\nالداخلية والصحة .\n \n \n ...( وال ) ..