وزير العمل يبحث مع عدد من الخبراء الإنجليز فرص تأهيل الشباب .





طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) -التقي وزير العمل والتأهيل المفوض

بحكومة الوفاق الوطني \" المهدي الورضمي \" صباح اليوم الأربعاء بطرابلس

عدداً من الخبراء والمختصين الإنجليز .

وتم خلال اللقاء بحت آفاق التعاون بين ليبيا وبريطانيا في مجالات

تحديث وتطوير منظومة الباحثين عن العمل وخاصة الفئة العمرية من18- 40 سنة

والتي تشمل خريجي الجامعات والمعاهد الليبية خلال السنوات الاخيرة وذلك

من خلال وضع قاعدة بيانات سليمة وشاملة للباحثين وحصر وتحديد احتياجات

مختلف المؤسسات والهيئات من الايدي العاملة .

كما تطرق اللقاء الي فرص اعادة تأهيل الشباب من خلال خلق فرص للتدريب

ورفع الكفاءة المهنية وخلق وظائف جاذبة للشباب لحمايتهم من مخاطر

الانخراط في شبكات التهريب والمخدرات والتعاون والتنسيق في ذلك مع وزارتي

الداخلية والصحة .





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