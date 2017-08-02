\" سيالة \" يلتقي باسطنبول الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي .

طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور \" يوسف العثيمين \" وذلك على هامش مؤتمر اللجنة التنفيذية الإستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بمدينة اسطنبول التركية يوم أمس بشأن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك .

ووفقا للمكتب الاعلامي بالوزارة فقد تم خلال اللقاء استعراض المواضيع ذات الأهتمام المشترك والقضايا المتعلقة بعمل منظمة التعاون الإسلامي وآخر التطورات الجارية في ليبيا .

وأكد \" العثيمين \" خلال هذا اللقاء على دعم المنظمة الكامل لعملية البناء والأستقرار واستبباب الأمن في كامل ارجاء ليبيا ، بالإضافة إلى \

دعمها للمصالحة الوطنية الشاملة ، و ذلك من خلال تشجيع الحوار الوطني الليبي بهدف التوصل إلى التسوية السلمية الشاملة .

وأشار إلى عزم المنظمة تعيين مبعوث خاص لها إلى ليبيا بغية التنسيق مع حكومة الوفاق الوطني والأطراف الدولية والإقليمية ذات الصلة لدعم جهود التسوية السلمية في البلاد .

ومن جهته أكد \" سيالة \" اهتمام ليبيا بالقرارات الصادرة عن المنظمة وأهمية تنفيذها ، منوها في الوقت نفسه ، بالدور الهام الذي تقوم به المنظمة على الصعيدين الإقليمي والدولي .



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