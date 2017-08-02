القوات الامريكية والكورية تعتزم اجراء تدريبات عسكرية مشتركة منتصف الشهر الجاري .

سيول 2 أغسطس 2017 ( وال )- تعتزم القوات الامريكية والكورية الجنوبية اجراء تدريبات عسكرية مشتركة منتصف شهر اغسطس الجاري . وذكرت وكالة " يونهاب " الكورية الجنوبية أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تنظر في نشر حاملتي الطائرات الأمريكيتين اللتان تعملان بالطاقة النووية ، في شبه الجزيرة الكورية في منتصف الشهر الجاري لمشاركتهما في التدريبات المشتركة بين سيئول وواشنطن. وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة جاءت بعد مرور 70 يوما من إجراء حاملتي الطائرات الأمريكيتين التدريبات العسكرية المشتركة في شبه الجزيرة الكورية في نهاية مايو الماضي ، وتهدف إلى التصدي لما وصفته لاستفزازات عسكرية محتملة من كوريا الشمالية في أعقاب إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ -14" ليلة يوم 28 يوليو الماضي. ونقلت " يونهاب " عن مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنه كان يتم النظر في نشر حاملتي الطائرات الأمريكيتين بمناسبة التدريبات العسكرية المشتركة السنوية التي تسمى "أولجي فريدوم غارديان" المقرر أن تبدأ في يوم 21 أغسطس الجاري ، غير أنه من الممكن تقديم التوقيت الزمني لنشرهما في شبه الجزيرة الكورية . ...( وال )...