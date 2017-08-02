مركز طرابلس الدولي لتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يقيم احتفالية لتخريج (92)طفل بمختلف فئاتهم للمدارس التعليمية.
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 15:29:00
\n طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - يعتزم مركز طرابلس الدولي لتأهيل \nوتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة إقامة الاحتفالية الخامسة لتخريج الاطفال \nمن المرحلة التأهيلية إلى المرحلة التعليمية للعام الدراسي 2017 - 2018 \nوذلك تحت شعار ( مركز طرابلس ... يمثلني).\n وأوضحت مصادر بادارة المركز لوكالة الانباء الليبية ان احتفالية \nالتخرج ستقام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت القادم الموافق 5 من \nالشهر الجاري؛ بالمسرح الوطني للكشاف بطرابلس .\n واضافت المصادر انه سيتم خلال الاحتفالية الاعلان عن انتساب (92) طفل\nمن ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم للمدارس التعليمية خلال العام \nالقادم 2017 - 2018.\n ..(وال).