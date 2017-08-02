مركز طرابلس الدولي لتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يقيم احتفالية لتخريج (92)طفل بمختلف فئاتهم للمدارس التعليمية.



طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - يعتزم مركز طرابلس الدولي لتأهيل

وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة إقامة الاحتفالية الخامسة لتخريج الاطفال

من المرحلة التأهيلية إلى المرحلة التعليمية للعام الدراسي 2017 - 2018

وذلك تحت شعار ( مركز طرابلس ... يمثلني).

وأوضحت مصادر بادارة المركز لوكالة الانباء الليبية ان احتفالية

التخرج ستقام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت القادم الموافق 5 من

الشهر الجاري؛ بالمسرح الوطني للكشاف بطرابلس .

واضافت المصادر انه سيتم خلال الاحتفالية الاعلان عن انتساب (92) طفل

من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم للمدارس التعليمية خلال العام

القادم 2017 - 2018.

..(وال).