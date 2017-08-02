الحلف الاطلسي : هجوم انتحاري على موكب للحلف الاطلسي في جنوب افغانستان .

كابول 2 اغسطس 2017 ( وال )- أعلن الحلف الاطلسي أن هجوما انتحاريا استهدف اليوم موكبا للحلف الاطلسي في جنوب افغانستان . وأفاد متحدث باسم عملية "الدعم الراسخ" للحلف الاطلسي في أفغانستان في بيان أن الهجوم على الموكب وقع بالقرب من قندهار ، مما أسفر عن وقوع ضحايا ، مضيفا أن "تفاصيل إضافية سترد لاحقا". ونقلت مصادر أعلامية عن شاهد عيان أنه شهد إخراج ثلاث جثث من مدرعة ، موضحا أن القافلة كانت تضم ثلاث عربات وتعرضت للهجوم قرابة الظهر ، مشيرا إلى أن النيران كانت مشتعلة في سيارة بعد الهجوم ثم هبطت مروحية . من جهته أعلن المتحدث باسم شرطة المنطقة أن سيارة مفخخة إقتحمت موكبا من القوات الاجنبية قبيل الظهر في دمان" ، بالقرب من مطار قندهار، كبرى مدن الجنوب . وحسب مصادر إعلامية فإنه لم ترد اي معلومات حول وقوع ضحايا بين المدنيين . وفي وقت لاحق أعلن متحدث باسم حركة طالبان تبني الهجوم في رسالة نصية . ...( وال )...