الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني ؛ تنظم السبت القادم بطرابلس ورشة عمل حول المناهج الخاصة بالمعاهد العليا .

طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - تنظم الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني فعاليات ورشة العمل الحادية عشر للمناهج الخاصة بالمعاهد العليا على مستوى ليبيا وذلك يومي السبت والأحد الموافق 5 ، و 6 من شهر اغسطس الجاري . وأفادت مصادر باللجنة التحضيرية للورشة التي ستعقد خلال الفترة الصباحية بمقر المعهد العالي لتقنيات الفنون بطرابلس ؛سيشارك فيها مدراء وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد المنتشرة في مختلف المدن الليبية . وأوضحت المصادر لوكالة الانباء الليبية ؛ أن المشاركون في هذه الورشة سيعكفون على مناقشة ودراسة آلية وكيفية توحيد المناهج الدراسية بالمعاهد العليا على مستوى ليبيا. وبحسب المصادر ؛ فقد نظمت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني العديد من الورش التي استهدفت تطوير وتحديث المناهج الخاصة بطلبة المعاهد العليا . ..(وال).