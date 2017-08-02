المتحدث باسم القوات البحرية : سفينة إيطالية تصل إلى قاعدة طرابلس لتعزيز التعاون الفني والتدريبي .

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طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - أعلن المتحدث باسم القوات البحرية \\\"ايوب \

قاسم \\\" وصول السفينة الإيطالية (كوماندانتي بروزيني ) التابعة للقوات \

البحرية الإيطالية اليوم الاربعاء، وعلى متنها مجموعة من الخبراء في \

تخصصات شتى إلى قاعدة طرابلس البحرية، في زيارة عمل لمدة خمسة أيام.\

وأكد \\\" قاسم \\\" أن وصول السفينة يأتي \\\"استمرارا لتعزيز التعاون الفني \

والقتالي والتدريبي بين الجانب الليبي متمثلا في القوات البحرية وحرس \

السواحل ونظرائهما من الجانب الإيطالي\\\".\

وأشار الى وصول وفد من الإتحاد الأوربي يوم أمس إلى رئاسة أركان \

القوات البحرية بقاعدة طرابلس البحرية ضم كل من سفيرة الإتحاد الأوروبي، \

وآمر عملية صوفيا، ورئيس بعثة الدعم الأوروبية في ليبيا (أوبام) ، \

والملحق العسكري في سفارة الإتحاد الأوروبي، وكان في استقبال الوفد رئيس\

أركان القوات البحرية، وآمر جهاز حرس السواحل وعدد من قيادات البحرية \

وحرس السواحل\\\".\

وأوضح \\\" قاسم \\\" أن \\\"الجانبين عقدا إجتماعا استمع خلاله الطرفان إلى \

وجهات النظر وملاحظاتهم في الجوانب ذات الإهتمام المشترك، وكيفية التعاون\

وتدليل الصعوبات\\\". وذكر أن الجانب الأوروبي أبلغ الجانب الليبي \\\"بتمديد \

عملية صوفيا حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 ، مع إضافة إليها \

مهمة مساعدة ليبيا في مكافحة كافة الأعمال غير القانونية كتهريب الوقود \

والصيد غير القانوني وتهريب البضائع والمخدرات وغيرها\\\". \

كما بيّن أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مسألة \\\"توسيع التعاون والدعم \

ليشمل تدريب أفراد القوات البحرية إضافة الى افراد حرس السواحل\\\"، وكذلك \

إلى \\\"العمل على رفع كفاءة القطع البحرية فنيا وقتاليا من خلال الدعم \

الفني والقتالي وإجراء الصيانات، دعم ورفع كفاءة قاعدة طرابلس البحرية\\\".\

وأكد \\\" قاسم \\\" أنه تم الاتفاق على \\\"إجراء تدريبات مشتركة المتعلقة \

بالحزمة الثالثة من مذكرة التفاهم، والتنسيق بالخصوص، والدعم الناري \

للدوريات الليبية خلال هذه المرحلة على أن يكون ذلك خارج المياه \

الاقليمية الليبية\\\". \

كما تم الإتفاق على \\\"تشكيل لجنة مشتركة بين القوات البحرية والجانب \

الأوروبي لوضع اللبنة الأولى للتدريب والتعاون الفني اسوة بما تم مع حرس \

السواحل من خلال مذكرة التفاهم\\\".\

وحث الجانب الأوروبي على \\\"النظر الجاد لمشكلة الهجرة غير الشرعية، \

والنظر إلى حل المشكلة من الجنوب، وتبيان المخاطر التي تواجه ليبيا في \

الجنوب وخاصة التغيير الديمغرافي وغيرها\\\".\

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