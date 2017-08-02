المتحدث باسم القوات البحرية : سفينة إيطالية تصل إلى قاعدة طرابلس لتعزيز التعاون الفني والتدريبي .
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 14:48:00
\\nطرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - أعلن المتحدث باسم القوات البحرية \\\"ايوب \\nقاسم \\\" وصول السفينة الإيطالية (كوماندانتي بروزيني ) التابعة للقوات \\nالبحرية الإيطالية اليوم الاربعاء، وعلى متنها مجموعة من الخبراء في \\nتخصصات شتى إلى قاعدة طرابلس البحرية، في زيارة عمل لمدة خمسة أيام.\\n وأكد \\\" قاسم \\\" أن وصول السفينة يأتي \\\"استمرارا لتعزيز التعاون الفني \\nوالقتالي والتدريبي بين الجانب الليبي متمثلا في القوات البحرية وحرس \\nالسواحل ونظرائهما من الجانب الإيطالي\\\".\\n وأشار الى وصول وفد من الإتحاد الأوربي يوم أمس إلى رئاسة أركان \\nالقوات البحرية بقاعدة طرابلس البحرية ضم كل من سفيرة الإتحاد الأوروبي، \\nوآمر عملية صوفيا، ورئيس بعثة الدعم الأوروبية في ليبيا (أوبام) ، \\nوالملحق العسكري في سفارة الإتحاد الأوروبي، وكان في استقبال الوفد رئيس\\nأركان القوات البحرية، وآمر جهاز حرس السواحل وعدد من قيادات البحرية \\nوحرس السواحل\\\".\\n وأوضح \\\" قاسم \\\" أن \\\"الجانبين عقدا إجتماعا استمع خلاله الطرفان إلى \\nوجهات النظر وملاحظاتهم في الجوانب ذات الإهتمام المشترك، وكيفية التعاون\\nوتدليل الصعوبات\\\". وذكر أن الجانب الأوروبي أبلغ الجانب الليبي \\\"بتمديد \\nعملية صوفيا حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 ، مع إضافة إليها \\nمهمة مساعدة ليبيا في مكافحة كافة الأعمال غير القانونية كتهريب الوقود \\nوالصيد غير القانوني وتهريب البضائع والمخدرات وغيرها\\\". \\n كما بيّن أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مسألة \\\"توسيع التعاون والدعم \\nليشمل تدريب أفراد القوات البحرية إضافة الى افراد حرس السواحل\\\"، وكذلك \\nإلى \\\"العمل على رفع كفاءة القطع البحرية فنيا وقتاليا من خلال الدعم \\nالفني والقتالي وإجراء الصيانات، دعم ورفع كفاءة قاعدة طرابلس البحرية\\\".\\nوأكد \\\" قاسم \\\" أنه تم الاتفاق على \\\"إجراء تدريبات مشتركة المتعلقة \\nبالحزمة الثالثة من مذكرة التفاهم، والتنسيق بالخصوص، والدعم الناري \\nللدوريات الليبية خلال هذه المرحلة على أن يكون ذلك خارج المياه \\nالاقليمية الليبية\\\". \\n كما تم الإتفاق على \\\"تشكيل لجنة مشتركة بين القوات البحرية والجانب \\nالأوروبي لوضع اللبنة الأولى للتدريب والتعاون الفني اسوة بما تم مع حرس \\nالسواحل من خلال مذكرة التفاهم\\\".\\n وحث الجانب الأوروبي على \\\"النظر الجاد لمشكلة الهجرة غير الشرعية، \\nوالنظر إلى حل المشكلة من الجنوب، وتبيان المخاطر التي تواجه ليبيا في \\nالجنوب وخاصة التغيير الديمغرافي وغيرها\\\".\\n \\n \\n...( وال )...