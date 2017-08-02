مجلس النواب الايطالي يقر اليوم إرسال بعثة بحرية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير الشرعية .





روما 02 أغسطس 2017 ( وال ) - وافق مجلس النواب الايطالي اليوم الاربعاء

على إرسال بعثة للبحرية الايطالية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي

لمهربي البشر والهجرة غير الشرعية وفق مانقلت وكالة الانباء الايطالية (

آكي ) .

وكانت وزيرة الدفاع الإيطالية، \" روبيرتا بينوتي \" قد أوضحت خلال

جلسة استماع أمام لجان الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ أمس

الثلاثاء، أن المهمة الموكلة لقطع البحرية الإيطالية تكمن في “ضمان الدعم

اللوجستي والفني والتشغيلي للوحدات البحرية الليبية، بمرافقتها ودعمها من

خلال أنشطة مشتركة ومنسقة لضمان كفاءة الطواقم الليبية”. وشددت على أن

“جميع الأنشطة تتم بناء على الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الليبية

وبتنسيق وثيق” بين الطرفين \".

كما نفت وزيرة الدفاع أن تشكل هذه المهمة “تدخلا أو خرقا للسيادة

الليبية”، وقالت “هدفنا هو تعزيز هذه السيادة من خلال تقديم الدعم كي

تنفذ (ليبيا) جميع الأنشطة التقليدية للدول ذات السيادة الكاملة”.

يشار بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني كانت

قد أكدت أن ماطلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الايطالية لايتعدى الدعم

اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي ، من اجل المساعدة في

منع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وانقاذ ارواحهم .

وقالت الوزارة في بيان توضيحي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه

الجمعة الماضية - \" ان هذا الاجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية

الايطالية العمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط اذا لزم الامر\" ،

مشددة على أنها لن تسمح بأي تدخل من هذا النوع بغير اذن وتنسيق مع

السلطات الليبية داخل الاراضي والمياه الاقليمية الليبية .



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