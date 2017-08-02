مجلس النواب الايطالي يقر اليوم إرسال بعثة بحرية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر والهجرة غير الشرعية .
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 14:36:00
\n\nروما 02 أغسطس 2017 ( وال ) - وافق مجلس النواب الايطالي اليوم الاربعاء \nعلى إرسال بعثة للبحرية الايطالية لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي \nلمهربي البشر والهجرة غير الشرعية وفق مانقلت وكالة الانباء الايطالية ( \nآكي ) .\n وكانت وزيرة الدفاع الإيطالية، \" روبيرتا بينوتي \" قد أوضحت خلال \nجلسة استماع أمام لجان الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ أمس \nالثلاثاء، أن المهمة الموكلة لقطع البحرية الإيطالية تكمن في “ضمان الدعم\nاللوجستي والفني والتشغيلي للوحدات البحرية الليبية، بمرافقتها ودعمها من\nخلال أنشطة مشتركة ومنسقة لضمان كفاءة الطواقم الليبية”. وشددت على أن \n“جميع الأنشطة تتم بناء على الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الليبية \nوبتنسيق وثيق” بين الطرفين \".\n كما نفت وزيرة الدفاع أن تشكل هذه المهمة “تدخلا أو خرقا للسيادة \nالليبية”، وقالت “هدفنا هو تعزيز هذه السيادة من خلال تقديم الدعم كي \nتنفذ (ليبيا) جميع الأنشطة التقليدية للدول ذات السيادة الكاملة”.\n يشار بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني كانت \nقد أكدت أن ماطلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الايطالية لايتعدى الدعم \nاللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي ، من اجل المساعدة في \nمنع تدفق المهاجرين والاتجار بهم وانقاذ ارواحهم .\n وقالت الوزارة في بيان توضيحي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه \nالجمعة الماضية - \" ان هذا الاجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية \nالايطالية العمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط اذا لزم الامر\" ،\nمشددة على أنها لن تسمح بأي تدخل من هذا النوع بغير اذن وتنسيق مع \nالسلطات الليبية داخل الاراضي والمياه الاقليمية الليبية .\n \n ...( وال ).