مديرية أمن غريان تتسلّم مقر مركز شرطة أبوغيلان وتعيد افتتاحه .

غريان 2 أغسطس 2017 (وال) - احتفال أمس بالفرع البلدي القواسم ببلدية غريان بإعادة افتتاح مركز شرطة "أبوغيلان" بعد أن تمت عملية التسليم والاستلام لمقر المركز من "سرية شهداء أبوغيلان" إلى مديرية أمن غريان . وأفاد رئيس مكتب التخطيط بمديرية أمن غريان الرائد "إبراهيم الزحاف" مراسل وكالة الأنباء الليبية ان عملية تسليم مقر مركز الشرطة إلى مديرية الأمن لتفعيل العمل بهذا المركز بعد عملية صيانته وتجهيزه في إطار تسليم ممتلكات الدولة والمقار الحكومية لتأدية عملها المناط بها . وأوضح "الزحاف" بأن افتتاح المركز جاء تنفيذاً لقرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني رقم (397) لسنة 2017بإنشاء مركز شرطة أبوغلان للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة . وحضر مراسم التسليم والاستلام وافتتاح المركز كل من عميد بلدية غريان ، وأمر منطقة جبل نفوسة العسكرية ، وعدد من ضباط الشرطة والأجهزة الأمنية ، ومدير الفرع البلدي القواسم ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية وجمع من أهالي المنطقة . ..(وال- غريان)..