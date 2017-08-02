مكتب الاصحاح البيئي ببلدية جادو يناقش آلية تسيير حملة لمكافحة الذبابة الرملية بعدة مواقع بالبلدية.

جادو 2 أغسطس 2017 (وال) - عقد ببلدية جادو اجتماع ضم مدير مكتب الاصحاح البيئي بالبلدية المهندس " عمر ابوخريص والمهندس محمد القانقا مندوب عن الشركة زاهر ، وذلك لمناقشة كيفية تسيير حملة لمكافحة الذبابة الرملية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع مسئول برنامج الآفات بالرعاية الصحية جادو يحي المقعي، ومندو شركة الخدمات العامة بجادو عبدالسلام بلخير ؛ على الآلية وخطة العمل التي من خلالها سيتم تنفيذ حملة الرش بالمبيدات بداية من محلة شكشوك. وقد أوضح مدير مكتب الاصحاح البيئي بجادو لمراسل وكالة الانباء الليبية بالمدينة ؛ بأن شركة زاهر سوف تقوم بتنفيذ هذه الحملة التي تستهدف عدة مواقع داخل النطاق الجغرافي لبلدية جادو. ..(وال- جادو)..