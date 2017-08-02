قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنا من الضفة بينهم نائب.

رام الله 2- اغسطس -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، 19 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم نائب في المجلس التشريعي. وبين نادي الأسير في بيان له اليوم الأربعاء، أن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة نابلس من بينهم النائب حسني البوريني، فيما جرى اعتقال أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة. ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين ، كما جرى اعتقال مواطن من محافظة سلفيت ، وآخر من محافظة الخليل، إضافة إلى اعتقال مواطنين من القدس . ...( وال ) ...