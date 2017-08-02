افتتاح مركز أعمال غريان للمشروعات الصغرى والمتوسطة .

غريان 2 أغسطس 2017 (وال) - افتتح ببلدية غريان صباح أمس الثلاثاء مركز أعمال غريان للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة . وحضر حفل الافتتاح عميد البلدية يوسف إبديري ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبد الناصر أبوزقية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالبرنامج ، وأعضاء المجلس البلدي غريان . وأوضح مدير مركز أعمال غريان خليفة الأجطل بأن هذا المركز يهدف إلى نشر ثقافة الريادة وتعزيز روح المبادرة لدى الرياديين من مختلف شرائح المجتمع لإقامة المشاريع الخاصة سواء منها الخدمية أو الإنتاجية والتي بدورها تشجع على الانخراط في القطاع الخاص والاعتماد على الذات وتسُهم في الحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني . وأضاف "الأجطل" في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بأن الدور الرئيسي لهذا المركز هو تقديم الدعم الاستشاري والفني لرواد الأعمال التي من شأنها أن تساعد في إنجاح المشاريع وربط هؤلاء الرواد بجهات التمويل . ..(وال - غريان)..