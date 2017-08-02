مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين كريستوفر راي مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي.

واشنطن 2 أغسطس 2017 ( وال ) - أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة تعيين كريستوفر راي كمدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي"، بعد ثلاثة اشهر على اقالة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للمدير السابق جيمس كومي. خيار تعيين كريستوفر جاء دون ان يثير أي جدل، اذ حصد راي دعما واسعا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي بعد ان قال امام اعضاء مجلس الشيوخ انه يفضل الاستقالة على ان ينحني امام التدخلات السياسية. وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 92 صوتا مقابل خمسة اصوات معارضة لاقرار تعيين راي، الذي يتولى المسؤولية في مرحلة صعبة لمكتب التحقيقات الفدرالي. ...( وال ) ...