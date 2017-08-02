اللجنة العلمية للمؤتمر الأول للبيئة وتنمية المجتمعات الصحراوية تعتمد 45 ملخص علمي .

طرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - عقدت اللجنة العلمية للمؤتمر الأول للبيئة وتنمية المجتمعات الصحراوية صباح يوم أمس الثلاثاء اجتماع بمجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي . وتم خلال الأجتماع تقيم 65 ملخص علمي استقبلتهم اللجنة من قبل المتقدمين للمشاركة في المؤتمر من مختلف الجامعات الليبية والعربية،وقررت اللجنة مبدئياً اعتماد 45 ملخص. وأكدت مصادر من اللجنة لمراسل وكالة الانباء الليبية ببنغازي انه سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماع يحضره رئيس المؤتمر وجميع رؤساء اللجان لمناقشة كافة الترتيبات والأستعدادت لأنجاح اعمال هذا المؤتمر الذي سيعقد في نهاية شهر سبتمبر القادم بأستضافة كلية الآداب والعلوم بالكفرة . ... (وال بنغازى )...