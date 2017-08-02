كلية الطب البشري في جامعة غريان تختتم دورة تدريبية في مجال إعداد المدربين.

غريان 2 أغسطس 2017م ( وال)- اختتمت صباح اليوم بكلية الطب البشري في جامعة غريان دورة تدريبية في مجال إعداد المدربين ، نظمتها شركة "الاصطفاء" للتدريب وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع المعهد العربي الأوروبي" وهو مؤسسة دولية تهتم بالبحوث والدراسات والتكوين . وقالت مديرة شركة "الإصطفاء" المنظمة للدورة "هالة منصور" إن الدورة أقيمت بالتعاون مع المعهد العربي الأوروبي" فرع ليبيا ، واستهدفت (15) متدرباً ومتدربة في مختلف التخصصات . وأوضح "منصور" فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن الدورة التي اختتمت اليوم الأربعاء كانت قد استمرت على مدى أسبوعين تناولت العديد من المحاور من أهمها "إعداد المتدرب وتأهيله وتسويق الذات للمتدرب ، وفن الإلقاء وتحسين الصوت للمدرب وإعداد العروض التقديمية" . وأشارت مديرة الشركة إلى أن هذه الدورة تعتبر هي البذرة الأساسية في إعداد المدربين داخل بلدية غريان خاصة في مجال التعليم حيث أن أغلب المنتسبين لهذه الدورة كانوا من قطاع التعليم مبينة بأن المنتسبين إلى هذه الدورة يمنحون شهادات دولية معتمدة . ...( وال )....