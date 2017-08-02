أسهم أوروبا تنخفض صباحا بسبب خسائر شركات التعدين والقطاع المالي.

لندن 2 اغسطس 2017 ( وال ) - سجلت أسهم شركات أشباه الموصلات أداء قويا في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء في السوق الأوروبية التي اتسمت بالضعف متأثرة بهبوط أسهم شركات التعدين والبنوك. ونزل المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية وكذلك مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو بنسبة 0.1 في المئة. وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المئة. وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الأقوى أداء مع ارتفاع أسهم ديالوج لأشباه الموصلات وإيه.إم.إس وهما من موردي أبل 5.7 و3.3 في المئة على الترتيب، بعد أن دفع التفاؤل بشأن هواتف آيفون أسهم أبل إلى مستويات قياسية في تعاملات ليل الثلاثاء. لكن الارتفاع في قطاع التكنولوجيا لم يكن كافيا لتبديد أثر انخفاضات في أسهم قطاعي التعدين والنفط التي انخفضت بفعل تراجع أسعار المعادن والخام. ودفعت نتائج مخيبة للآمال سجلها سوسيتيه جنرال وكومرتس بنك قطاع البنوك في منطقة اليورو للتراجع. وانخفض مؤشر القطاع 0.4 في المئة. لكن ناتكسيس قفز نحو أربعة في المئة بفضل ارتفاع أرباحه. ...( وال ) ...