رئيس المجلس الاعلى للدولة يجتمع بعدد من سيدات اعضاء المجلس .
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 11:24:00
\n طرابلس 2 اغسطس 2017 (وال )- أجتمع رئيس المجلس الاعلى للدولة \nالدكتور\"عبد الرحمن السويحلي \"أمس الثلاثاء بطرابلس بعدد من السيدات \nاعضاء المجلس .\nوتم خلال هذا الاحتماع مناقشة تفعيل دور المرأة في المشاركة في تحقيق \nالاستقرار السياسي ، والاجتماعي في البلاد على مستوى المجلس الاعلى \nللدولة ، والساحة السياسية بشكل عام ، بالاضافة إلى تمكينها من المساهمة \nفي الحوار الوطني ، والمساعدة في الوصول إلى توافق وطني شامل ينهي الأزمة\nالراهنة .\n ...( وال )...