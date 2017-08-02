رئيس المجلس الاعلى للدولة يجتمع بعدد من سيدات اعضاء المجلس .



طرابلس 2 اغسطس 2017 (وال )- أجتمع رئيس المجلس الاعلى للدولة

الدكتور\"عبد الرحمن السويحلي \"أمس الثلاثاء بطرابلس بعدد من السيدات

اعضاء المجلس .

وتم خلال هذا الاحتماع مناقشة تفعيل دور المرأة في المشاركة في تحقيق

الاستقرار السياسي ، والاجتماعي في البلاد على مستوى المجلس الاعلى

للدولة ، والساحة السياسية بشكل عام ، بالاضافة إلى تمكينها من المساهمة

في الحوار الوطني ، والمساعدة في الوصول إلى توافق وطني شامل ينهي الأزمة

الراهنة .

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