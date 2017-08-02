الشيوخ الاميركي يقر تعيين راي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي .

واشنطن 2 اغسطس 2017 ( وال ) - اقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين المسؤول السابق في وزارة العدل كريستوفر راي لتولي منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بعد أسابيع من إقالة سلفه جيمس كومي. ونال راي تأييد 92 عضوا مقابل معارضة خمسة، وسيبدأ مهامه بالتزامن مع تحقيقات فيدرالية حول تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية. وكان راي قد تعهد في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ بـ"عدالة غير منحازة وإدارة جهاز مستقل يكون مدعاة فخر لكل الأميركيين".