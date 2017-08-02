مُدير مَكتب الاِمتحانات في قِطاع التّربية والتّعليم بَنغازي يَبحث الاِستعدادات اللازمة لإِجراء الاِمتحانات المُؤجلة للشَهادة الثّانوية.

بنغازي 2 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد بمقر قطاع التربية والتعليم بنغازي يوم أمس الثلاثاء إجتماعا موسع ضم مدير مكتب الامتحانات " عبدالسلام نجم "ورؤساء وحدات الامتحانات في مكاتب الخدمات التعليمية . وبحث مدير مكتب الامتحانات في قطاع التربية والتعليم بنغازي مع الحضور الاستعدادات للامتحانات المؤجلة بالنسبة للشهادة الثانوية القسم العلمي لهذا العام الحالي 2016 -2017 . وتم خلال هذا الاجتماع بحث كافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالامتحانات وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه سيرها والحد من ظاهرة الغش والالتزام بالتعليمات التي تتعلق بالطلاب والمدرسيين من حيث صلة القرابة بالنسبة للملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين وكذلك منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل قاعات الامتحانات . ....( وال )...