\" الورضمي \"و \"قنصو \" يبحثان مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة السبل الكفيلة بضمان إيصال وتوزيع الوقود بكامل الجنوب الليبي .
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 11:07:00
\nطرابلس 02 أغسطس 2017 ( وال ) - بحث وزيرا العمل والتأهيل ،الدكتور \" \nالمهدي الورضمي \" . والحكم المحلي \" بداد قنصو \" مع رئيس مجلس إدارة شركة\nالبريقة لتسويق النفط والغاز مشاكل توزيع الوقود وغاز الطهو بمدن ومناطق \nالجنوب وسبل حلحلتها .\n وتم خلال الاجتماع والذي عقد بمقر شركة البريقة أمس وحضره عضو مجلس \nالنواب عن مدينة سبها الاتفاق على أن يكون هناك تنسيق تام مع لجنة أزمة \nالوقود والغاز ورئيس المستودع للإشراف علي ضمان إيصال وتوزيع الوقود إلى \nالمنطقة الجنوبية بالكامل .\n كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تأمين حركة سيارات نقل الوقود \nوالغاز للمناطق الجنوبية ، من مصراته والزاوية إلي الجنوب وذلك بالتعاون \nمع الحكماء والأعيان بالمناطق الجنوبية ، وتسمية وتحديد الشركات الناقلة \nوذلك بالتعاون مع لجنة أزمة الوقود. \n\n... ( وال )...