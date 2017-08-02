الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني تنظم ورشة للمناهج الخاصة بالمعاهد العليا بليبيا.

طرابلس 2 اغسطس 2017 (وال )-تنظم الهيئة الوطنية للتعليم التقني و الفني الورشة الحادية عشر للمناهج الخاصة بالمعاهد العليا على مستوى ليبيا وذلك بالمعهد العالي لتقنيات الفنون، يومي 5-6 من الشهر الجاري. ومن جهته أكد رئيس اللجنة التحضيرية للورشة بأن كافة الترتيبات جهزت والمعهد العالي لتقنيات الفنون استوفى كافة الترتيبات لاستقبال هذا الحدث العلمي لمدراء وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا الليبية. ويعكف المشاركون بهذه الورشة مناقشة ودراسة آلية وكيفية توحيد المناهج بالمعاهد العليا الليبية، يشار بأن الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني نظمت العديد من الورش التي استهدفت تطوير وتحديث المناهج الخاصة بطلبة المعاهد العليا. ...(وال)...