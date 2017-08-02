\" السراج \" يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والوفد العسكري والأمني المرافق لها .
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 10:44:00
\n طرابلس 2 أغسطس 2017 (وال )- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني السيد فائز السراج أمس الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة \nطرابلس ، سفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا \" بيتنا موشايد \" رفقة الادميرال\n\" انجيلو فرديس \" نائب قائد عملية صوفيا ، والجنرال \" دي فنشينزو \" \nالوحدة الأوروبية للتخطيط والاتصال و\" فينسينزو تاليافيري \" رئيس بعثة \nالاتحاد للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود و\" لوك فان أكين \" مستشار في\nالشرطة ومكافحة الإرهاب و\" سيرجيو زكيني \" مستشار أمني إقليمي ، وحضر \nالاجتماع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الداخلية العقيد \" عبد السلام \nعاشور \" وآمر خفر السواحل العميد \" عبد الله تومية \" وآمر جهاز مكافحة \nالارهاب العميد \"محمد الزين \" ومدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية \" \nمحمد بشر\". \n ووفقا للمكتب الإعلامي بالمجلس فقد عبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في \nبداية اللقاء عن سعادتها بوجودها في طرابلس ولقاءها بالسيد الرئيس ، \nوأشادت ببيان باريس الذي تضمن بنودا إيجابية لحل الأزمة الليبية وعبرت عن\nأملها في ان ترى تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع ، وأكدت أن هناك موقف \nأوروبي موحد لدعم الاستقرار في ليبيا .\nمن جانبه رحب \" السراج \" بسفيرة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها \nداعيا لعودة سريعة لبعثة الاتحاد الأوروبي للعمل بكافة قدراتها من داخل \nليبيا .\n وتحدث \" السراج \" باستفاضة عن بيان باريس والمحاور المشتركة بين ما \nتضمنه وما جاء في خارطة الطريق التي أعلنها سيادته قبل البيان ، مؤكدا \nإنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها في إرساء معالم المرحلة المقبلة . \n وأوضح بأن اجتماع باريس هو بداية لاجتماعات أخرى مع رئيس المجلس \nالأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب وفعاليات سياسية واجتماعية والمجتمع \nالمدني .\n كما تحدث عن إقرار مسودة الدستور قائلا بأنه يعتبر ذلك خطوة هامة على \nطريق بناء الدولة ، وان على مجلس النواب تحمل مسؤولياته تجاهها في هذه \nالمرحلة المصيرية. \n وعلى صعيد آخر أكد \" السراج \" على ضرورة تحديد معالم الشراكة بين \nليبيا والاتحاد الأوروبي ومتابعة ما تم تنفيذه وما نتطلع إلى تحقيقه في \nالمستقبل ، مضيفا انه من المهم أن نضع أيدينا على المصاعب والمختنقات \nالتي تواجهنا أثناء التنفيذ حتى نتجنبها .\n وقدمت سفيرة الاتحاد الأوروبي أعضاء الوفد المرافق لها الذين تحدث كل \nفي تخصصه عن برامج الدعم المقررة في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب \nوالهجرة غير الشرعية ودعم أجهزة الدولة في مراقبة وتأمين الحدود.\n كما تحدث المسئولين العسكريين الليبيين عن ما أعدوه من برامج للتعاون \n، واتفق الطرفان على برامج لتدريب وتنمية قدرات الحرس الرئاسي وإدارة \nالحدود وقوات محاربة الإرهاب، والعمل بشكل وثيق في مجال تبادل المعلومات \nوإدارة الحدود . \n وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة رفع الحظر عن تسليح وتجهيز خفر \nالسواحل الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى وبما يمكنه من مواجهة عصابات \nالاتجار بالبشر، وان يتم التركيز أيضا على تأمين الحدود الجنوبية التي \nيتدفق عبرها المهاجرين غير الشرعيين .\n\n...( وال )...