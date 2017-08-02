\" السراج \" يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والوفد العسكري والأمني المرافق لها .



طرابلس 2 أغسطس 2017 (وال )- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني السيد فائز السراج أمس الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة

طرابلس ، سفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا \" بيتنا موشايد \" رفقة الادميرال

\" انجيلو فرديس \" نائب قائد عملية صوفيا ، والجنرال \" دي فنشينزو \"

الوحدة الأوروبية للتخطيط والاتصال و\" فينسينزو تاليافيري \" رئيس بعثة

الاتحاد للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود و\" لوك فان أكين \" مستشار في

الشرطة ومكافحة الإرهاب و\" سيرجيو زكيني \" مستشار أمني إقليمي ، وحضر

الاجتماع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الداخلية العقيد \" عبد السلام

عاشور \" وآمر خفر السواحل العميد \" عبد الله تومية \" وآمر جهاز مكافحة

الارهاب العميد \"محمد الزين \" ومدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية \"

محمد بشر\".

ووفقا للمكتب الإعلامي بالمجلس فقد عبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في

بداية اللقاء عن سعادتها بوجودها في طرابلس ولقاءها بالسيد الرئيس ،

وأشادت ببيان باريس الذي تضمن بنودا إيجابية لحل الأزمة الليبية وعبرت عن

أملها في ان ترى تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع ، وأكدت أن هناك موقف

أوروبي موحد لدعم الاستقرار في ليبيا .

من جانبه رحب \" السراج \" بسفيرة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها

داعيا لعودة سريعة لبعثة الاتحاد الأوروبي للعمل بكافة قدراتها من داخل

ليبيا .

وتحدث \" السراج \" باستفاضة عن بيان باريس والمحاور المشتركة بين ما

تضمنه وما جاء في خارطة الطريق التي أعلنها سيادته قبل البيان ، مؤكدا

إنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها في إرساء معالم المرحلة المقبلة .

وأوضح بأن اجتماع باريس هو بداية لاجتماعات أخرى مع رئيس المجلس

الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب وفعاليات سياسية واجتماعية والمجتمع

المدني .

كما تحدث عن إقرار مسودة الدستور قائلا بأنه يعتبر ذلك خطوة هامة على

طريق بناء الدولة ، وان على مجلس النواب تحمل مسؤولياته تجاهها في هذه

المرحلة المصيرية.

وعلى صعيد آخر أكد \" السراج \" على ضرورة تحديد معالم الشراكة بين

ليبيا والاتحاد الأوروبي ومتابعة ما تم تنفيذه وما نتطلع إلى تحقيقه في

المستقبل ، مضيفا انه من المهم أن نضع أيدينا على المصاعب والمختنقات

التي تواجهنا أثناء التنفيذ حتى نتجنبها .

وقدمت سفيرة الاتحاد الأوروبي أعضاء الوفد المرافق لها الذين تحدث كل

في تخصصه عن برامج الدعم المقررة في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب

والهجرة غير الشرعية ودعم أجهزة الدولة في مراقبة وتأمين الحدود.

كما تحدث المسئولين العسكريين الليبيين عن ما أعدوه من برامج للتعاون

، واتفق الطرفان على برامج لتدريب وتنمية قدرات الحرس الرئاسي وإدارة

الحدود وقوات محاربة الإرهاب، والعمل بشكل وثيق في مجال تبادل المعلومات

وإدارة الحدود .

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة رفع الحظر عن تسليح وتجهيز خفر

السواحل الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى وبما يمكنه من مواجهة عصابات

الاتجار بالبشر، وان يتم التركيز أيضا على تأمين الحدود الجنوبية التي

يتدفق عبرها المهاجرين غير الشرعيين .



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