\\\" السراج \\\" و \\\" السويحلي \\\" يعقدان اجتماع .

طرابلس 2 أغسطس 2017 (وال ) - عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\" اجتماعا مساء أمس الثلاثاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة \\\" عبد الرحمن السويحلي \\\"، وذلك بمقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس .\

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد يأتي الاجتماع استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي يجريها \\\" السراج \\\" في إطار التشاور مع مختلف أطراف المشهد السياسي الليبي وعرض مبادرته وخارطة الطريق المقترحة.\

وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بالثوابت الوطنية ووقف المواجهات المسلحة إلا ما يخص مكافحة الإرهاب، وتوحيد مؤسسات الدولة ، وفصل الصراع السياسي عن توفير الخدمات للمواطنين ، واعتبار الاتفاق السياسي الأرضية للانطلاق والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها الطريق لبناء الدولة المدنية الديمقراطية . \

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون واستمرار اللقاءات التشاورية بينهما بشكل دوري لحلحلة الأزمات التي تعصف بالبلاد وعلى رأسها أزمة السيولة والوضع الأمني بالتعاون والتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب وكافة الأطراف السياسية الفاعلة في إطار الإتفاق السياسي وآلياته.\

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