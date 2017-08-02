نيكي يصعد لأعلى مستوى في أسبوع ونصف بفضل نتائج أعمال قوية .

طوكيو 2 اغسطس 2017 ( وال ) - ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع مدعوما بنتائج أعمال قوية لشركات محلية وكذلك ارتفاع أسهم موردي شركة أبل بعد أن حققت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أرباحا قوية. وأنهي المؤشر نيكي القياسي تعاملاته مرتفعا 0.5 في المئة إلى 20080.04 نقطة وهو أعلي مستوى إغلاق له منذ 21 يوليو . وزادت أسهم موردي شركة أبل، إذ ارتفعت أسهم موراتا للتصنيع 4.9 في المئة وتايو يودن 4.4 في المئة وتي.دي.كيه كورب 2.8 في المئة بعد أن حققت أبل أرباحا قوية غير متوقعة في الربع الثالث من السنة المالية. وكسبت أسهم هوندا موتور 2.8 في المئة، بعد أن رفعت ثالث أكبر شركة مصنعة للسيارات في اليابان توقعاتها لأرباحها التشغيلية للعام بأكمله بفضل قوة الطلب في آسيا. وفي حين تلقت الأسهم اليابانية دعما من نتائج الأعمال القوية، يتوقع بعض المتعاملين أن يستمر نيكي في الدوران حول مستوى 20 ألف نقطة في وقت يزداد فيه حذر المستثمرين من خطر ارتفاع الين مجددا. وخلال تعاملات يوم الأربعاء ارتفع الدولار 0.3 في المئة إلى 110.75 ين، بعد أن لامس أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع عند 109.920 ين في الأسواق الخارجية. وسجلت أسهم شركات التعدين أداء أضعف من السوق بعد انخفاض أسعار النفط، حيث أدت زيادة مخزونات الوقود الأمريكية إلى نزول النفط الخام الأمريكي عن 50 دولارا للبرميل. وانخفضت أسهم انبكس كورب وجابان بتروليوم اكسبلوريشن 0.5 في المئة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة ليصل إلى 1634.38 نقطة وزاد المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.3 في المئة لينهي اليوم عند 14540 نقطة.