عضو المجلس البلدي حى الاندلس يجتمع مع رئيس لجنة الاسكان والبنية التحتية .
الأربعاء ، 02- 08- 2017 - 10:39:00
\n طربلس 2 اغسطس 2017 ( وال )-اجتمع عضو المجلس البلدي حى الاندلس ورئيس لجنة الاسكان والبنية التحتية المهندس \"امحمد بيت العافية\" ومدير مكتب المشروعات المكلف المهندس \"احمد القشطي \" والمسؤولين بشركة الاشغال العامة وجهاز الاسكان والمرافق .\n\nوتم خلال هذا الاجتماع دراسة تفعيل مشروع التقاسيم بحى الاندلس لتدليل \nالصعاب وحلحلة المشاكل واعطاء الاولوية فى التنفيد وفق المتاح والتفويضات\nالمالية المتاحة وضرورة الاسراع فى التنفيد على ارض الواقع وتفعيل دور \nشركة الاشغال العامه فى البدء باستكمال المشروع وفق الخرائط المعدة لذلك.\n ...( وال )....