عضو المجلس البلدي حى الاندلس يجتمع مع رئيس لجنة الاسكان والبنية التحتية .



طربلس 2 اغسطس 2017 ( وال )-اجتمع عضو المجلس البلدي حى الاندلس ورئيس لجنة الاسكان والبنية التحتية المهندس \"امحمد بيت العافية\" ومدير مكتب المشروعات المكلف المهندس \"احمد القشطي \" والمسؤولين بشركة الاشغال العامة وجهاز الاسكان والمرافق .



وتم خلال هذا الاجتماع دراسة تفعيل مشروع التقاسيم بحى الاندلس لتدليل

الصعاب وحلحلة المشاكل واعطاء الاولوية فى التنفيد وفق المتاح والتفويضات

المالية المتاحة وضرورة الاسراع فى التنفيد على ارض الواقع وتفعيل دور

شركة الاشغال العامه فى البدء باستكمال المشروع وفق الخرائط المعدة لذلك.

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