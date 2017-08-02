اجتماع مكاتب مراقبة الاقتصاد بالمنطقة الغربية .

طرابلس 2 اغسطس 2017 (وال )- خصص الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر مكتب مراقبة الاقتصاد بطرابلس لمناقشة الصعوبات ، والتحديات التي تواجه عمل مكاتب المراقبة ، واعتماد الموازنة الاستيرادية للعام الحالي 2017 ، و تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع، والبضائع الموردة . وتم خلال هذا الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب مراقبة الاقتصاد بالمناطق الغربية ، والوسط ، وجبل نفوسة الاتفاق على تحديد الدور المنوط بالمراقبات في التسعيرة ، وآلية توزيع السلع الموردة ، ومراقبتها وفقا لقرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني . ... (وال) ...