اعدام ما يزيد عن 66 ألف دجاجة في شمالي الصين بسبب انفلونزا الطيور .

بكين 2 اغسطس 2017 ( وال ) - اعلنت وزارة الزراعة الصينية امس الثلاثاء ان منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي البلاد سجلت حالة إصابة بفيروس انفلونزا الطيور اتش 5 ان 1. واكتشفت الحالة المصابة في مزرعة للدواجن في مدينة تونغلياو في يوم 28 يوليو الماضي، حيث تأثرت حوالي 35 ألف دجاجة بالفيروس، ونفقت 15 ألفا منها. وأكد المختبر الوطني لانفلونزا الطيور أن الوباء هو انفلونزا الطيور أتش 5 أن 1، وذلك بعد فحص العينات المجمعة في المزرعة. بدورها أشارت الوزارة إلى قيام السلطات المحلية بإغلاق المناطق المتأثرة وقامت بتطهير الموقع، مع إعدام ما إجماليه 66500 دجاجة والتخلص منها بشكل آمن. يذكر أن انفلونزا الطيور يعتبر وباء معديا وبإمكانه أن يؤدي إلى وفاة الأشخاص المصابين به.