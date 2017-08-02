زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر يضرب شرقي اليابان .

طوكيو 2 اغسطس 2017 ( وال ) - اعلنت وكالة الارصاد الجوية اليابانية اليوم الاربعاء ان زلزالا بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة طوكيو شرقي اليابان ولم يسفر عن وقوع خسائر مادية او بشرية. ووضحت الوكالة في بيان ان الزلزال الذي وقع صباح اليوم لم ينبئ بموجات تسونامي موضحة ان الزلزال لم يسفر عن اي ضرر مادي او بشري. وتتعرض اليابان التي تقع في منطقة تجتمع فيها (الصفائح التكتونية) الاوروبية الآسيوية والباسيفيكية والفلبينية والامريكية الشمالية الى نسبة 20 في المئة من زلازل العالم التي تبلغ قوتها ستة درجات على مقياس ريختر او اكثر.