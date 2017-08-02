ورشة عمل بعنوان الاعلام ودوره في مكافحه الفساد.

طرابلس 2 اغسطس 2017 (وال )-اقيمت بالمسرح البلدي حى الاندلس يوم الاتنين الماضى ورشة عمل بعنوان الاعلام ودوره في مكافحة الفساد في الإدارة المحلية القاها الاستاد الجامعي "رضاء فحيل البوم " بحضور عميد البلدية المهندس" نجم الدين حمزة "وعضو المجلس البلدي" على الناجح ونخبة من المجتمع المدنى وبعض المهتمين وبعض الموظفين فى مكتب الاعلام بالبلدية. هذه الورشة استفاضت بالنقاش المعمق حيث شدد عميد البلدية على ضرورة استمرار متل هذه الورش الهادفة فى كيفية استغلال الاعلام فى صورته الصحيحة. ... (وال )...