حفل تكريم بصالة منتزه الشرشارة السياحي بترهونة.

ترهونه 2 اغسطس ( وال ) -نظم مجلس شباب محلة سيدي معمر بترهونة مساء امس بصالة منتزه الشرشارة السياحي بترهونة حفل تكريم لأعضاء اللجنة المشرفة على ملتقى المصالحة الوطنية الذي اقيم خلال الفترة من 24 الى 25 يوليوتحت شعار( ليبيا وحدة واحدة ) بصالة الشورى بمنطقة التلة الغربية بترهونة والذي جمع اغلب اعضاء مجالس مشايخ واعيان وحكماء المدن الليبية. وحضر حفل التكريم رئيس واعضاء مجلس مشايخ واعيان قبائل ترهونة ورئيس واعضاء مجلس شباب ترهونة وتخلل الحفل العديد من الكلمات التي اشادت بدور الجهود التي يبذلها مجلس مشايخ واعيان ترهونة من اجل رأب الصدع ولم الشمل لتحقيق المصالحة الوطنية لبناء الوطن وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المشرفة على ملتقى المصالحة الوطنية وكذلك الجهات التي ساهمت في انجاح هذا الحدث. وقال مصطفى راشد عضو مجلس شباب محلة سيدي معمر بترهونة في تصريح لوكالة الانباء الليبية بان هذا التكريم هو لفتة كريمة ولمسة وفاء من شباب محلة سيدي معمر للذين يبذلون جهودهم من اجل لم شمل الليبيين وتوحيد الصف لبناء ليبيا مؤكدا على اهمية دور مجلس الشباب في هذه المرحلة من خلال المشاركة الفاعلة في اقامة البرامج التي تخدم الشباب وتساهم في معالجة العديد من القضايا التي يعاني منها الشباب. ...( وال )..